اليوم.. حفل غنائي لمطرب الراب العالمي "راس" بالعلمين الجديدة

تستضيف اليوم الجمعة، مدينة العلمين الجديدة، مغني الراب الأمريكي العالمي "راس"، في حفل غنائي ضخم بالماسة ميوزيك ارينا بالعلمين الجديدة.









وذكر بيان لمنظمي الحفل أنه تم إصدار التذاكر مؤخرا على 3 فئات رئيسية، مؤكدا أهمية الحفل الذي سيقام في واحدة من أهم البقاع السحرية بمصر «الساحل الشمالي»، ونظرا أيضا لشعبية المغني راس الكبيرة بالوطن العربي ومصر.









وأضاف البيان أن راس Russell Vitale يعد فنانا مستقلا حيث ينتج ويوزع ويكتب ويغني كل أعماله الغنائية، مشيرا إلى أنه تم اختياره من قبل المنظمين نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لما يقدمه من أعمال حول فلسفة العمل والجهد من أجل تحقيق الأهداف والأحلام.



