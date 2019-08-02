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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:46 ص
الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة لن تزيد عن 36 درجة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة خلال شهر أغسطس، حيث متوقع أن تصل إلى 90% خلال الشهر، ولن تزيد الحرارة خلال أغسطس عن 36 درجة.

ونفى مدير مركز التحاليل واالتنبؤات، ما تردد عن بداية فصل الشتاء مبكرا، معقبا: "لا توجد مؤشرات لهذا".
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المزيد عن: مركز التحاليل والتنبؤات الطقس الجو الارصاد
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