أزارينكا تسقط أمام فيكيتش في سان هوزيه

دفعت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا الثمن بسبب إرسالها السيئ لتخسر أمام دونا فيكيتش بنتيجة 6-4 و6-3 في الدور الثاني لبطولة سان هوزيه للتنس الليلة الماضية.

وارتكبت أزارينكا، التي خرجت من الدور الثالث في ويمبلدون الشهر الماضي، سبعة أخطاء مزدوجة وخسرت إرسالها خمس مرات في المباراة أمام المصنفة الخامسة في البطولة.

وتحسن أداء أزارينكا في المجموعة الثانية وتقدمت 2-صفر لكن الكرواتية فيكيتش البالغ عمرها 23 عاما عثرت على إيقاعها لتحقق الفوز وتصعد لمواجهة كريستي أهن في دور الثمانية.

وبلغت أهن دور الثمانية بعد فوزها بسبع فرص لكسر الإرسال لتتغلب على البلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة الثالثة بنتيجة 6-3 و6-3.

وانتصرت الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة البالغ عمرها 17 عاما على مواطنتها ماديسون برينجل بنتيجة 6-2 و6-2 لتصعد لمواجهة الصينية سايساي تشانغ التي فازت على دانييلي كولينز 6-2 و6-صفر.