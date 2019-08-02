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أسعار الذهب "اليوم الجمعة" 2-8-2019 بمحلات الصاغة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:37 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-8-2019 بمحلات الصاغة
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الفجر الاقتصادي
 
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 سجلت أسعار الذهب  في محلات الصاغة، اليوم الجمعة، الموافق 2-8-2019 ارتفاعًا  في متوسط الاسعار  بقيمة 2 جنيه ، موصلة اتجاها الصعودي منذ بداية هذا الاسبوع مع ارتفاع اسعار الذهب العالمية.


وسجل سعر ذهب "عيار 24" جرام نحو 743 جنيه، وارتفع سعر "عيار 21" جرام إلى 650 جنيه، ووصل سعر عيار 18 جرام  إلى نحو 557 جنيه، وبلغ سعر عيار" 21 جرام " نحو 557 جنيه.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5200 جنيه من 5184 جنيه سابقًا.

 

وكانت أسعار الذهب العالمية تراجعت بنهاية تعاملات أمس الخميس، بسب عمليات جني للأرباح لتصل إلى 1446.10 دولارً للأوقية في التعاملات الأجلة، ومن المتوقع أن يحقق الذهب مزيد من المكاسب خلال تعاملات الأيام القادمة بعدما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية اخرى على بضائع صينية بقيمة 300 مليار جنيه، مما ينذر بتفاقم الحروب التجارية بين اقوي اقتصادين حول العالم.

 

 

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