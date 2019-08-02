خريطة حفلات نجوم الغناء في أغسطس

يستعد الفنان الكبير على الحجار لإحياء أربع حفلات خلال شهر أغسطس الجاري، يبدأ هذه الحفلات مساء اليوم الجمعة الموافق ٢ أغسطس، ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، بعدها يلتقى على الحجار جمهوره مساء الجمعة ٩ أغسطس، فى حفل يقيمه نادى إيزى سبورتس العبد بموقع النادى بالهضبة الوسطى بالمقطم، ويتجدد لقاء على الحجار مع جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مساء الخميس ٢٢ أغسطس على مسرح محكى القلعة، ويأتى حرص الحجار على هذا اللقاء المتجدد سنويًا، تقديرًا منه لجمهور مهرجان القلعة، وأخيرًا يعود على الحجار من جديد إلى جمهوره السكندري، ليقف على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية مساء الخميس ٢٩ أغسطس، وذلك فى ختام الموسم الصيفى لدار الأوبرا المصرية هذا العام.









كما يحيى المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، كما تستعد الفنانة نوال الزغبى لإقامة حفل غنائي على مسرح سرايا العقبة فى الأردن يوم ١٣ أغسطس المقبل، كما يستعد الفنان اللبنانى راغب علامة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالى يوم ٨ أغسطس، إلى جانب حفل آخر باليونان فى ١٤ أغسطس المقبل.









كما يستعد قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر، لإحياء مجموعة حفلات فى عمان، الأردن يوم ٨، ٩ أغسطس، وفي إسطنبول، تركيا ١٢،١٣ أغسطس، صلالة سلطنة عمان يوم ١٩ أغسطس، وفى السعودية موسم السودة يوم ٢٢ أغسطس.









وتحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا موسيقيًا على مسرح قرطاج فى تونس يوم الجمعة ٩ أغسطس المقبل، كما يستعد المطرب محمد محسن لإقامة حفل موسيقى يوم الجمعة الموافق ٩ أغسطس على المسرح المكشوف بالإسكندرية الساعة ٨.٣٠ مساءً.









تستعد الفنانة نانسى عجرم لإقامة حفل غنائى فى مهرجان بنزرت الدولى غدًا ٣ أغسطس، كما تستعد أيضًا لإقامة حفل ضمن فعاليات حفلات العيد يوم الخميس ١٥ أغسطس، بمركز دبى التجاري. ويستعد أيضا النجم تامر حسنى لحفل غنائي يوم الخميس الموافق ١٥ أغسطس المقبل على مسرح المروج ضمن مهرجان ليالي عمان، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.









كما يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم أحدث حفلاته الغنائية، بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ١٧، وذلك يوم السبت ١٧ أغسطس المُقبل على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية فى الثامنة والنصف مساءً.









وأيضًا تستعد الفنانة نجوى كرم لإقامة حفل غنائي بمهرجان الفحيص بالأردن، يوم الجمعة الموافق ١٦ أغسطس المقبل، على المسرح الرئيسي، فى تمام الثامنة والنصف مساء، كما يستعد الفنان خالد سليم لتقديم حفله يوم الاثنين ١٩ أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بالإسكندرية الساعة ٨.٣٠ مساء.



