مانشستر سيتي يخطط لضم نجم يوفنتوس
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:36 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول
نادى مانشستر سيتى الإنجليزي فى مفاوضات مع الظهير البرتغالى ليوفنتوس الإيطالى جواو
كانسيلو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع "جيانلوكا دى ماريزيو"
الإيطالى أن مانشستر سيتى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومستعد
لبيع الظهير الأيمن للفريق دانييلو مقابل الحصول على خدمات كانسيلو.
ويذكر أن يوفنتوس قد حدد سعر الظهير البرتغالى
ومقدر ب 55 مليون يورو.
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