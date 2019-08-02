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وفاة محافظ إقليم بنادر الصومالي متأثرًا بجروح فى الدوحة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:30 ص
وفاة محافظ إقليم بنادر الصومالي متأثرًا بجروح فى الدوحة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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توفي محافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان يرسو، في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة متأثرا بجروح أصابته في الهجوم الذي استهدف مقر بلدية مقدشو في الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية أكدت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية خديجة محمد ديريه التي تتواجد حاليا في الدوحة وفاة محافظ بنادر وعمدة مقديشو بمستشفى حمد.

وبعث كل من رئيس فرماجو ورئيس مجلس الشعب محمد مرسل ورئيس الوزراء حسن علي خيرى ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي تعازيهم إلى أسرة الفقيد والشعب الصومالي .

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