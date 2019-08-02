عاجل.. إيقاف 4 لاعبين مدى الحياة بسبب فضيحة كروية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه أوقف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة، بسبب تورطهم في التلاعب في نتائج مباريات في كأس الاتحاد في 2017 و2018.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن ثلاثة لاعبين من قرغيزستان ولاعبا من طاجيكستان أدينوا بالتورط في التلاعب في نتائج مباريات أنديتهم.

وأدين كورسانبيك شيراتوف القادم من قرغيزستان بمساندة نشاط متعلق بالمراهنات في مباراة لفريقه دوردوي في بطولة 2017.

وأضاف بيان الاتحاد أن إلياس أليموف وفلاديمير فيريفكين القادمين من قرغيزستان تورطا في التلاعب في نتائج مباريات فريقهما ألاي "في كأس الاتحاد الآسيوي في 2017 و2018".

كما أدين عبد العزيز محكاموف القادم من طاجيكستان بالتلاعب في نتائج مباريات فريقه ألاي في كأس الاتحاد في 2017 و2018.

وشهدت الكرة الآسيوية العديد من حالات الفساد خاصة في الدرجات الأدنى وتعرض الكثير من اللاعبين والمسؤولين للإيقاف بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وحُكم على ستة أشخاص، من بينهم حكم سابق وأعضاء في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، بالسجن في الشهر الماضي لتورطهم في التلاعب في نتيجة مباراة في الدرجة الثالثة في 2018.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان منفصل إنه أوقف المهاجم مهدوف سليمان القادم من تركمانستان أربعة أعوام بعد سقوطه في اختبار للمنشطات خلال كأس آسيا في الإمارات مطلع العام الحالي.

ولم يقدم الاتحاد أي معلومات إضافية.