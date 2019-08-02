سيلين ديون مذهلة على غلاف مجلة Harper's Bazaar's

ظهرت النجمة العالمية سيلين ديون بإطلالة مذهلة على غلاف مجلة Harper's Bazaar's، حيث ظهرت بشعر قصير وأزياء متميزة أبرزت جمالها.





وكانت سيلين خطفت الأنظار إليها بملابسها مؤخرا، خاصة مع ظهورها لأكثر من مرة في أسبوع الموضة بباريس " Haute Couture Fashion Week ".





وتسعى سيلين ديون دائما إلى شراء الملابس الراقية والعصرية أثناء حضورها أسابيع الموضة العالمية وتحاول أن تضيف إليها بعض اللمسات.





يذكر أن سيلين ديون اختتمت عملها في لاس فيجاس بعد 16 عاما من تقديم الحفلات بالكولوسيوم وفي أخر حفل لها هناك قامت بالإشادة بزوجها الراحل رينيه انجليل فى حفلها الذى نظمته لتخليد لحظة تركها للاس فيجاس، بعد إقامة استمرت لـ16 عاما.