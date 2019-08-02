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البرلمان الصومالي يفتح تحقيقًا رسميًا في دعم قطر للإرهاب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:22 ص
البرلمان الصومالي يفتح تحقيقًا رسميًا في دعم قطر للإرهاب
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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فتح البرلمان الصومالي، تحقيقًا رسميًا وتعهّد بإعلان نتائجه للرأي العام في الصومال، في ما يتعلق بالتسريب، الذي نشرته أخيرًا صحيفة ««نيويورك تايمز» الأمريكية، لمكالمة هاتفية بين رجل الأعمال القطري خليفة كايد المهندي، والسفير القطري في مقديشو حسن بن حمزة هاشم، التي قال خلالها المهندي إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الصومالي، استجوبت وزير الخارجية أحمد عيسى عوض، ونقل موقع «صوماليا أفيرز» عن رئيس اللجنة عبدالقادر أوسوبلي، تأكيده أن المعلومات الواردة في تقرير «نيويورك تايمز» خطيرة، وتستحق تحقيقًا رسميًا من قبل الحكومة، وأوضح أن اللجنة تحقق رسميًا في التسريبات، وتعهد بأن يتم إعلان نتيجة التحقيق للجمهور الصومالي. 

وبعد انتهاء اللجنة من الاستماع إلى وزير الخارجية، قال أوسوبلي للصحفيين في مقديشو: «سماع أن دبلوماسيًا تابعًا لدولة لديها علاقات مع الصومال، وكانت لديه معلومات حول عمل إرهابي، ولم يشارك هذه المعلومات معنا، فهذا أمر مقلق»، موضحًا أن وزير الخارجية أصرّ على أن الإنكار القطري كان كافيًا للحكومة الصومالية من أجل إنهاء الأمر.

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