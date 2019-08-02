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باحث سياسي: قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:18 ص
باحث سياسي: قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قال صلاح خليل، الباحث السوداني، إن قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اجتماع عُقد خلال الأيام الماضية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من جانب أخر.

وأشار إلى أنه هناك زيادة في حدة التظاهرات في المدن السودانية المختلفة والتي تدعمها قطر وتركيا لبقايا النظام السابق ولديها علاقات بالنظام الذي تم قطع رأسه، ولديه اتفاقيات عبارة عن حبر الورق لأنها اتفاقيات تمت بين النظام السابق وتركيا وقطر والرئيس السابق فضلًا عن عدم موافقة أو مصداقة البرلمان عليها.

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