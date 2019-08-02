شاهد.. سياسي سوداني يفضح قطر وتركيا: يدعمان الثورة المضادة بالخرطوم

قال صلاح خليل، الباحث السوداني، إن ظاهرة زيادة رقعه الاحتجاجات في المدن السودانية المختلفة هي نتائج دعم الثورة المضادة التي تقدمها كلا من قطر وتركيا لبقايا النظام السابق للعلاقات الممتدة بينهما منذ عقود.





وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامي "مصطفي بكري"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قطر وتركيا دولتين لهما علاقات وطيدة مع النظام السوداني السابق عمر البشير، واتفاقيات تم إبرامها معه والتي أصبحت حاليًا حبرًا على ورق.





وأوضح أن البرلمان السوداني قام برفض كافة الاتفاقيات القطر والتركية مع النظام السوداني السابق ولم يصدق عليها ويمررها، مؤكدًا أن قطر تدعم الثورات المضادة في أي دولة من أجل زيادة حدة الاحتجاجات فيها من خلال تمويلها بالمال والخبرات.





وأشار الباحث السوداني، إلى أن هناك تراخي من قبل المجلس العسكري السوداني في القيام بالدور المناط به للقبض على هذه الجهات ووضعها في السجون أو الإقامة الجبرية حتى لا تفعل ما تفعله في الوقت الراهن: "المجلس العسكري يتحمل جزء كبير مما يحدث لكونه الحاكم الفعلي للسودان والثورة المضاده مازالت موجودة ومازالت قطر وتركيا يدفعون لها من أجل تأجيج الصراع الدائر هناك".







