موهبة أياكس على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية هولندية اليوم عن إستهداف نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "دى تليجراف" الهولندية أن ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى ونج م أياكس آمستردام لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت الصحيفة أن فان دى بيك يعد أحد البدائل الذى وضعها ريال مدريد للتعاقد معها فى حال فشل صفقة الدولى الفرنسي بول بوجبا.