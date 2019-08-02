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موهبة أياكس على رادار ريال مدريد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:13 ص
موهبة أياكس على رادار ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية هولندية اليوم عن إستهداف نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "دى تليجراف" الهولندية أن ريال مدريد يضغط من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى ونجم أياكس آمستردام لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت الصحيفة أن فان دى بيك يعد أحد البدائل الذى وضعها ريال مدريد للتعاقد معها فى حال فشل صفقة الدولى الفرنسي بول بوجبا.


ويذكر أن السعر الخاص بالتعاقد مع فان دى بيك يعد 60 مليون يورو أى هناك فارق 100 مليون يورو بينه وبين سعر بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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