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4 مواجهة مصيرية لمانشستر يونايتد في شهر أغسطس بالبريميرليج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:06 ص
4 مواجهة مصيرية لمانشستر يونايتد في شهر أغسطس بالبريميرليج
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أحمد عصام
 
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يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير لتحقيق بداية قوية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سيبدأ مشواره في البطولة في شهر أغسطس الجاري.


ويرغب الفريق الأحمر للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة غاب فيها اللقب عن مانشستر يونايتد.


ويرصد لكم"الفجر الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج خلال شهر أغسطس.


1- مانشستر يونايتد vs تشيلسي .. يوم 11 أغسطس في الساعة 5:30 مساءً على ملعب الأولدترافورد (الدوري الإنجليزي).


2- ولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد .. يوم 19 أغسطس في الساعة 9 مساءً على ملعب مولينيو (الدوري الإنجليزي).

3- مانشستر يونايتد vs كريستال بالاس .. يوم 24 أغسطس في الساعة 4 مساءً على ملعب الأولدترافورد (الدوري الإنجليزي).


4- ساوثهامبتون vs مانشستر يونايتد .. يوم 31 أغسطس في الساعة 1:30 مساءً على ملعب سانت ميري (الدوري الإنجليزي).
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