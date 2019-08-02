أرسنال على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في أغسطس



يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة مدربه أوناي إيمري، لقص شريط منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، خلال شهر أغسطس الجاري، بخوض عدة مباريات من العيار الثقيل.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الجانرز في شهر أغسطس، على النحو التالي:





-أرسنال x نيوكاسل يونايتد، في الساعة الثالثة عصرًا، يوم 11 أغسطس 2019.





-بيرنلي x أرسنال، في الساعة 1.30 ظهرًا، يوم 17 أغسطس 2019.