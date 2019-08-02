تعرف على مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في أغسطس



يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مديره الفني الجديد، ماوريسيو ساري، لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، على أمل المحافظة على السيادة محليًا، وتحقيق اللقب الغائب أوربيًا وهو دوري الأبطال.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات اليوفي "كريستيانو رونالدو" في شهر أغسطس، كالتالي :





-يوفنتوس x أتلتيكو مدريد، في الساعة السادسة وست دقائق مساءًا، يوم 10 أغسطس 2019.