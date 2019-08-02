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تعرف على مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:01 ص
تعرف على مباريات يوفنتوس كريستيانو رونالدو في أغسطس
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عمر عبد العزيز
 
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يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مديره الفني الجديد، ماوريسيو ساري، لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، على أمل المحافظة على السيادة محليًا، وتحقيق اللقب الغائب أوربيًا وهو دوري الأبطال.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات اليوفي "كريستيانو رونالدو" في شهر أغسطس، كالتالي :


-يوفنتوس x أتلتيكو مدريد، في الساعة السادسة وست دقائق مساءًا، يوم 10 أغسطس 2019.


-يوفنتوس x بارما، في الساعة الثانية ظهرًا، يوم 25 أغسطس 2019.
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