تعرف على مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في أغسطس
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:01 ص
عمر عبد العزيز
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يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة مديره الفني الجديد، ماوريسيو ساري، لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، على أمل المحافظة على السيادة محليًا، وتحقيق اللقب الغائب أوربيًا وهو دوري الأبطال.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات اليوفي "كريستيانو رونالدو" في شهر أغسطس، كالتالي :
-يوفنتوس x أتلتيكو مدريد، في الساعة السادسة وست دقائق مساءًا، يوم 10 أغسطس 2019.
-يوفنتوس x بارما، في الساعة الثانية ظهرًا، يوم 25 أغسطس 2019.
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