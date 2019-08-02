مدير دار نشر بمؤتمر الشباب لـ"السيسي": "مفيش حاجز بيننا وبين سيادة الرئيس"

وأضاف "رشاد"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة قناة "Extra News" الفضائية: "مكنتش متوقع الرد يكون سريع، خصوصا إن دي أول مشاركة لي في الفقرة دي".





وأضاف: "إحساس رائع.. وده حسسني إنه مفيش حاجز بيننا وبين الرئيس ويجيب بشكل شفاف على أسئلة الشباب".



وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

أشاد أحمد محمد رشاد، المدير التنفيذي لإحدى دور النشر، والذي أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال حول المؤسسات الثقافية بمصر، خلال فقرة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بهذه الجلسة ووصفها بأنها عكست عدم وجود حواجز بين الشباب والرئيس.