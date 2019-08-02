السفير علي الحفني: هذا هو سبب نجاح السياسة المصرية الخارجية
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:34 ص
نعيم يوسف
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قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الانفتاح على الجميع وتعزيز شبكة المصالح، هو سر نجاح الدبلوماسية والسياسة الخارجية.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر أصبح لديها شبكة مصالح كبيرة مع الصين، والرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا قدراتها وإمكانية الاستفادة من ذلك في قضية التنمية بمصر.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات مع الصين ومع أطراف دولية أخرى تأخذ منحى مختلف، حيث يسعى السيسي إلى جذب الاستثمارات، والتجارب الموجودة في هذه الدول إلى مصر.
وأضاف "الحفني"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر أصبح لديها شبكة مصالح كبيرة مع الصين، والرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا قدراتها وإمكانية الاستفادة من ذلك في قضية التنمية بمصر.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات مع الصين ومع أطراف دولية أخرى تأخذ منحى مختلف، حيث يسعى السيسي إلى جذب الاستثمارات، والتجارب الموجودة في هذه الدول إلى مصر.
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