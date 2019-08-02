شاهد.. حلا الترك تنزعج من شخص حاول تصويرها بدون مكياج (فيديو)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:23 ص
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عبرت الفنانة الشابة حلا الترك عن انزعاجها من أحد اصدقائها، أثناء محاولته تصويرها بدون مكياج.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حلا الترك أثناء لقاءها بعض الاشخاص، وبدا أن هؤلاء مقربون منها إذ تبادلت معهم العناق".
وحاول هذا الصديق تصويرها إلا أنها سارعت بإبعاده عنها ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك.
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