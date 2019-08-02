مواجهات نارية لريال مدريد في أغسطس

تنتظر نادي ريال مدريد مباريات قوية سيخوضها في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020 ويسعى النادي الملكي لتجاوز ظهوره السيء في المباريات الودية الماضية.





وكان ريال مدريد قد دعم صفوف بالتعاقد هذا الصيف مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ورودريجو وفير لاند ميندي وإيدير ميليتاو.





وفيما يلي نرصد لكم مباريات ريال مدريد خلال شهر أغسطس:





- ريال مدريد × سالزبورغ: مباراة ودية يوم الأربعاء 7/8 في الساعة 7:00 بتوقبت القاهرة.





- روما × ريال مدريد: مباراة ودية يوم 11/8 في الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة.





- سيلتا فيجو × ريال مدريد: في الدوري الإسباني يوم 17/8 في الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.