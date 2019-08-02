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5 مباريات حاسمة في مشوار مانشستر سيتي لبداية الموسم الجديد في أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:09 ص
5 مباريات حاسمة في مشوار مانشستر سيتي لبداية الموسم الجديد في أغسطس
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أحمد عصام
 
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يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 5 مباريات نارية خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار منافسات بداية الموسم الكروي الجديد في الكرة الإنجليزية.


وسيكون أبناء بيب جوارديولا مدرب الفريق في مهمة صعبة للغاية، حيث سيدخل الفريق بهدف الحفاظ على بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصل عليهما في الموسمين الماضيين.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات مانشستر سيتي في شهر أغسطس.


1- مانشستر سيتي vs ليفربول .. يوم 4 أغسطس في الساعة 4 مساءً على ملعب ويمبلي (الدرع الخيرية).


2- ويست هام vs مانشستر سيتي .. يوم 10 أغسطس في الساعة 1:30 مساءً على ملعب لندن (الدوري الإنجليزي).


3- مانشستر سيتي vs توتنهام هوتسبير .. يوم 17 أغسطس في الساعة 6:30 مساءً على ملعب الاتحاد (الدوري الإنجليزي).


4- بورنموث vs مانشستر سيتي .. يوم 25 أغسطس في الساعة 3 مساءً على ملعب دين كورت (الدوري الإنجليزي).

5- مانشستر سيتي vs برايتون .. يوم 31 أغسطس في الساعة 4 مساءً على ملعب الاتحاد (الدوري الإنجليزي).
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