مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: الجيش الجزائري له سقف في تلبية مطالب الشارع
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:13 ص
نعيم يوسف
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قال محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المبكر توصيف الحوار في الجزائر بين القوى السياسية على أنه آل إلى الفشل.
وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجيش الجزائري لا يرغب في إطالة المدة الانتقالية، ولكن له سقف في تلبية مطالب الشارع الجزائري.
ولفت إلى أن الجيش الجزائري لا يقبل الفساد، والدليل على ذلك الإطاحة برموز عسكرية متورطة في الفساد، ويقدم الجيش نفسه للشارع بصورة شديدة الشفافية، ولكن مسألة فتح تلبية مطالب الشارع دون سقف أمر غير محمود.
وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجيش الجزائري لا يرغب في إطالة المدة الانتقالية، ولكن له سقف في تلبية مطالب الشارع الجزائري.
ولفت إلى أن الجيش الجزائري لا يقبل الفساد، والدليل على ذلك الإطاحة برموز عسكرية متورطة في الفساد، ويقدم الجيش نفسه للشارع بصورة شديدة الشفافية، ولكن مسألة فتح تلبية مطالب الشارع دون سقف أمر غير محمود.
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