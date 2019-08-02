شاب أجاب الرئيس السيسي على سؤال له بمؤتمر الشباب: "كانت مفاجأة.. وقولت أجرب مش هخسر حاجة"



وأضاف "النحاس"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة قناة "Extra News" الفضائية، أن تخصيص الرئيس وقتا للشباب والإجابة على اسألتهم، والمساعدة في تأهيلهم شيء جديد في مصر.



قال الطالب محمود عصام النحاس، الذي أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤاله حول الإعلام، خلال فقرة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنها "مفاجأة.. وقولت أجرب مش هخسر حاجة وبعت السؤال".



وأضاف "النحاس"، في لقاء مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن تخصيص الرئيس وقتا للشباب والإجابة على اسألتهم، والمساعدة في تأهيلهم شيء جديد في مصر.

قال الطالب محمود عصام النحاس، الذي أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤاله حول الإعلام، خلال فقرة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنها "مفاجأة.. وقولت أجرب مش هخسر حاجة وبعت السؤال".