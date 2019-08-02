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فيفي عبده تنعى رحيل والدة هالة صدقي وتواسيها بكلمات مؤثرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:15 ص
فيفي عبده تنعى رحيل والدة هالة صدقي وتواسيها بكلمات مؤثرة
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نعت الفنانة فيفي عبده، والدة الفنانة هالة صدقي، التى توفيت في منزلها بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبده عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "توفيت إلى رحمة الله والدة الفنانة الجميلة هالة صدقي،، البقاء لله ربنا يصبرك يا رب". 

يذكر أن والدة الفنانة هالة صدقي وافتها المنية منذ قليل في منزلها مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض، وكانت هالة صدقي في الساحل الشمالي، وبعد الاتصال بها وإبلاغها الخبر توجهت إلى القاهرة مباشرة

فيفي عبده تنعى رحيل والدة هالة صدقي وتواسيها بكلمات مؤثرة
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