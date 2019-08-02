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السعودية تجهز 600 مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:40 ص
السعودية تجهز 600 مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك
صلاة العيد في بيت الله الحرام - أرشيفية
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هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم أكثر من ست مئة مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ فى جميع مدن ومحافظات المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبيّن المدير العام للفرع الشيخ وجب بن على العتيبى أنّ الفرع هيأ المصليات وعددًا من الجوامع لصلاة العيد ووُجّهت الإدارات والمكاتب التابعة للفرع فى المراكز أنّه فى حال وجود تقلبات جوية تكون الصلاة فى الجوامع المساندة.

وأشار الشيخ العتيبى إلى أنّ دخول الإمام سيكون بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة.
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