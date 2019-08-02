السعودية تجهز 600 مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم أكثر من ست مئة مصلى وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ فى جميع مدن ومحافظات المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.





وبيّن المدير العام للفرع الشيخ وجب بن على العتيبى أنّ الفرع هيأ المصليات وعددًا من الجوامع لصلاة العيد ووُجّهت الإدارات والمكاتب التابعة للفرع فى المراكز أنّه فى حال وجود تقلبات جوية تكون الصلاة فى الجوامع المساندة.



