وزير الاتصالات السعودي يشهد التشغيل الأول لشبكة الجيل الخامس بالمشاعر المقدسة

شهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه يصحبه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والوفد المرافق لهما اليوم، التشغيل الأول لشبكة موبايلي للجيل الخامس في مكة المكرمة.





وغطت الشبكة المنطقة المركزية للحرم المكي والمشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة ومنطقة الحرم في المدنية المنورة بأحدث شبكات الجيل الخامس 5G ذات سرعات قياسية تصل إلى 1.4 جيجا بت في الثانية، حيث تم عرض عدد من تطبيقات الجيل الخامس التي تقدم خدمات حديثة ومتطورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مما يعكس حرص قطاع الاتصالات وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تسخير كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام.



