مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات على مدينة عدن اليمنية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانى، بشدة، القصف الصاروخى الذى قامت به جماعة الحوثى، الخميس، ضد معسكر (الجلاء) فى منطقة (البريقة) والهجمات الإرهابية على مركز للشرطة فى مدينة عدن.





ووصف الزيانى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصف والهجمات التى أدت الى مقتل وإصابة العشرات بأنها "أعمال إجرامية وحشية" تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.





وأعرب عن استنكاره "لمواصلة جماعة الحوثى أعمالها العدوانية وسفك الدماء وبث الذعر والفوضى والاستمرار فى زعزعة الأمن والاستقرار وإصرارها على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسى يضع حدا للحرب الدائرة فى اليمن وينهى معاناة الشعب اليمني".





وتقدم الزيانى بالتعازى الحارة لذوى الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب اليمنى الشقيق متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



