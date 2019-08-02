نيمار يحسم قراره مع PSG

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار حسم قراره النهائي بشأن الاستمرار من عدمه مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل ويبدو أنه قرار الإدارة أيضًا.



وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن نيمار لا يرغب في لعب أي مباراة أخرى مع PSG ويسعى لخلع قميص الفريق قبل انطلاق الدوري في 10 أغسطس المقبل.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يسعى لإيجاد حل سريع للتخلص من صداع نيمار في الأيام المقبلة.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أن اسم نيمار ارتبط بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى التفاهم بين نيمار والبرسا على بنود التعاقد.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يحاول حاليًا خفض تكلفة نيمار عن طريق تقديم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن الصفقة لكن رفض مسئولي باريس سان جيرمان العرض وطالبوا بالمال فقط لبيع نيمار.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي PSG لا يرغبون في تقسيم المبلغ وإنما الحصول عليه نقدًا.