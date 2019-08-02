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حقيقة وجود علاقة عاطفية تربط ليدي جاجا ببرادلي كوبر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:47 ص
حقيقة وجود علاقة عاطفية تربط ليدي جاجا ببرادلي كوبر
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شوهدت  المغنية العالمية ليدي جاجا، وهي تقبل دانيال هورتون في أحد مطاعم لوس أنجلوس، وذلك بعد انتشار شائعات ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الممثل العالمي الشهير برادلي كوبر 

وبحسب الصور التي التقطتها عدسات المصورين، كان الثنائي في وضع رومانسي وتبادلا القبلات الحميمية أكثر من مرة، وهو ما ينفي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا

يذكر أن برادلي كوبر انفصل مؤخرًا عن حبيبته ووالدة ابنته عارضة الأزياء إيرينا شايك.

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