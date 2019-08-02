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أمريكا تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:47 ص
أمريكا تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب
الحرب تشرد ملايين السوريين
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ستسمح إدارة الرئيس الأميركي دونالدترامب لنحو 7 آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترةإضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب فقدحاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

ومُنح السوريون هذه الحماية لأولى مرة في عام 2012 ويتمتجديدها بشكل دوري.
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