مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد مع نجم ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطاينة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا جديدًا لضم هاري ماجواير نجم دفاع ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية بأن ادارة مانشستر يونايتد رفعت عرضها إلى 80 مليون جنيه إسترليني بدلاً من 70 أي بفارق 10 ملايين عن المبلغ المطلوب من قبل ليستر وهو 90 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة المان يونايتد أعطت إدارة ليستر مهلة حتى يوم الأثنين المقبل للموافقة على العرض.



ونوهت الصحيفة البريطانية لعدم ظهور ماجواير في الفيديو التسويقي لليستر في الموسم الجديد بينما ظهر نجوم الفريق الآخرين على رأسهم جيمي فاردي وجيمس ماديسون ويوري تيليمانس.



وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في حالة موافقة إدارة ليستر سيتي على عرض المان يونايتد الأخير فإن ماجواير سيصبح أغلى مدافع في التاريخ وبفارق 5 ملايين عن الهولندي فيرجل فان دايك الذي انضم من ساوثهامبتون إلى ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.