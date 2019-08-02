رونالدو يرحب بتعاقد يوفنتوس مع نجم اليوناتيد

رحب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ، بفكرة تعاقد النادي الإيطالي مع نجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن "رونالدو" أخطر إدارة نادي يوفنتوس بموافقته على التعاق د مع البلجيكي "لوكاكو"، لتدعيم هجوم الفريق الإيطالي بالموسم الجديد.





وكشفت الصحيفة عن وجود إتفاق مبدئي بين ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد على إتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الثاني، مقابل انتقال "لوكاكو" إلي السيدة العجوز.