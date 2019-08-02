رونالدو يرحب بتعاقد يوفنتوس مع نجم اليوناتيد
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:40 ص
علاء خليف
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رحب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ، بفكرة تعاقد النادي الإيطالي مع نجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت الصحيفة عن وجود إتفاق مبدئي بين ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد على إتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الثاني، مقابل انتقال "لوكاكو" إلي السيدة العجوز.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن يوفنتوس عرض على يونايتد باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش و10 ملايين جنيه إسترليني، مقابل لوكاكو.
وأوضحت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن "رونالدو" أخطر إدارة نادي يوفنتوس بموافقته على التعاقد مع البلجيكي "لوكاكو"، لتدعيم هجوم الفريق الإيطالي بالموسم الجديد.
وكشفت الصحيفة عن وجود إتفاق مبدئي بين ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد على إتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الثاني، مقابل انتقال "لوكاكو" إلي السيدة العجوز.
وكانت تقارير صحفية أكدت أن يوفنتوس عرض على يونايتد باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش و10 ملايين جنيه إسترليني، مقابل لوكاكو.
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