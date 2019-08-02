"إنت وأنا" تحقق رواجا للعسيلي بمواقع التوصل الاجتماعي

طرح المطرب محمود العسيلي، برومو أحدث أغانيه "إنت وأنا" وذللك عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"





كان العسيلي، نشرعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة تجمعه بخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم دون كتابه أي تعليق.



