"إنت وأنا" تحقق رواجا للعسيلي بمواقع التوصل الاجتماعي
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:16 ص
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طرح المطرب محمود العسيلي، برومو أحدث أغانيه "إنت وأنا" وذللك عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"
كان العسيلي، نشرعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة تجمعه بخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم دون كتابه أي تعليق.
وقال العسيلي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني "، احتفلت بخطوبتي على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ أيام قليلة، وذلك استعدادا للزفاف بمطلع العام المقبل".
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