اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولى ضد داعش.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، القول إن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود الحكومة اليمنية فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الدينى والفكرى، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن.



