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اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:27 ص
اليمن تعلن انضمامها إلى التحالف الدولي ضد داعش
قوات التحالف الدولى
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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، انضمام الجمهورية اليمنية الى التحالف الدولى ضد داعش.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، القول إن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود الحكومة اليمنية فى محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الدينى والفكرى، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من التحديات الأمنية التى تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثى المدعوم إيرانيا، إلا أن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار فى جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفى مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
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