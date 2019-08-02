رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الأضحى في المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أن غد السبت هو فاتح شهر ذى الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الإثنين 12 أغسطس الجارى، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب.





وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

"تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذى القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبى الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة فى مراقبة الهلال. فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.



