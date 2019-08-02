قطريليكس: المحفزات الحكومية تفشل في وقف الأداء الهش لسوق العقارات بالدوحة

أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن قطاع العقارات فى قطر لا يزال يدفع فاتورة سياسات تنظيم الحمدين الفاشلة، والتى تسببت فى انهيار الاقتصاد القطرى وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، ما تسبب فى تراجع حجم الوظائف وشح السيولة، وبالتالى تقلص حجم القوة الشرائية.





وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه رغم المحفزات التى تبنتها دويلة الحمدين، عقب المقاطعة العربية للنظام الداعم للإرهاب فى الدوحة، إلا أن القطاع واصل أداءه الهش، وسط تحذيرات من وكالات تصنيف عالمية بشأن زيادة انكشاف البنوك على القطاع العقارى.





ولفت موقع قطريليكس، إلى أن قطاع العقارات تلقى دعماً حقيقاً فى 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش استضافة البطولة التى بدأ العد التنازلى لها.





وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه مع اكتمال بعض المشروعات الكبرى كالملاعب وغير ذلك، فمن المتوقع أن تشهد قطر نمواً منخفضاً للقطاع غير النفطى فى السنوات المقبلة.



