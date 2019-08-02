البابا تواضروس يعقد اجتماعا اليوم مع أعضاء مجالس كنائسه بالخليج العربي

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، اجتماعًا مع أعضاء مجالس الكنائس القبطية بدول الخليج العربى، وذلك على هامش مؤتمر كهنة الخليج العربى الذى استضافه دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

و تمتلك الكنيسة القبطية المصرية كنائس فى غالبية دول مجلس التعاون الخليجى مثل البحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، وقطر، بينما وافقت المملكة العربية السعودية على إقامة أول صلاة قداس قبطى منذ شهور ترأسه الانبا مرقس فى منزل أحد المصريين العاملين بالمملكة.