ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تي–34" الروسي يفوز بجائزتين في مهرجان سينمائي صيني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:43 ص
تي–34 الروسي يفوز بجائزتين في مهرجان سينمائي صيني
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
حصل الفيلم الروسي "تي–34"، للمخرج أليكسي سيدوروف، على جائزتين في مهرجان "أسبوع جاكي شان السينمائي الدولي لأفلام الأكشن" Jackie Chan International Action Film Week .

أفاد بذلك الناطق باسم شركة "مارس–ميديا" الروسية المنتجة للفيلم.

وأضاف أن الفيلم حصل على جائزتي لجنة التحكيم، وأفضل مونتاج في مهرجان أفلام الأكشن، الذي أقيم في محافظة شانسي الصينية.

وتعود أحداث الفيلم إلى أعوام الحرب الوطنية العظمى (1941–1945)، حيث أبدى أربعة أسرى من سلاح الدبابات السوفيتي شجاعة منقطعة النظير، وتمكنوا بحنكة ودهاء من الاستيلاء على دبابة سوفيتية من طراز "تي–34"، وانتصروا بها وحدها على الدبابات الألمانية وعادوا إلى الوطن سالمين. وجرت وقائع مهرجان أفلام الأكشن في محافظة شانسي الصينية، في الفترة من 21–27 يوليو الجاري.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم