"تي–34" الروسي يفوز بجائزتين في مهرجان سينمائي صيني

حصل الفيلم الروسي "تي–34"، للمخرج أليكسي سيدوروف، على جائزتين في مهرجان "أسبوع جاكي شان السينمائي الدولي لأفلام الأكشن" Jackie Chan International Action Film Week .





أفاد بذلك الناطق باسم شركة "مارس–ميديا" الروسية المنتجة للفيلم.





وأضاف أن الفيلم حصل على جائزتي لجنة التحكيم، وأفضل مونتاج في مهرجان أفلام الأكشن، الذي أقيم في محافظة شانسي الصينية.



