كافاني يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:34 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجواياني إيدنسون كافاني رفض الإنضمام إلى إنتر ميلان في الصيف الحالي، حيث يسعى الإنتر للفوز بخدمات كافاني بسبب الصعوبات التي يواجهها في التعاقد مع إيدين دزيكو نجم روما وروميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي بأن كافاني يفضّل البقاء مع باريس سان جيرمان حتى إنتهاء عقده في صيف 2020.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيركز على إتمام صفقة دزيكو من روما في الأسابيع المقبلة.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي بأن كافاني يفضّل البقاء مع باريس سان جيرمان حتى إنتهاء عقده في صيف 2020.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيركز على إتمام صفقة دزيكو من روما في الأسابيع المقبلة.
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