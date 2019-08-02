ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كافاني يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:34 ص
كافاني يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجواياني ​إيدنسون كافاني​ رفض الإنضمام إلى إنتر ميلان​ في الصيف الحالي، حيث يسعى الإنتر للفوز بخدمات كافاني بسبب الصعوبات التي يواجهها في التعاقد مع إيدين دزيكو نجم روما وروميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي بأن كافاني يفضّل البقاء مع ​باريس سان جيرمان​ حتى إنتهاء عقده في صيف 2020.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيركز على إتمام صفقة دزيكو من روما في الأسابيع المقبلة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم