باريس سان جيرمان يحدد سعر تخليه عن نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعرا تخليه عن نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة PSG حددت مبلغ 300 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نيمار.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر من أبرز الأسماء المُتداولة في سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والعودة إلى برشلونة أو الرحيل إلى ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022 مما يمنح PSG مساحة كبيرة في مفاوضاته بشأن رحيل نجمه البرازيلي.