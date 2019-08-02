ريال مدريد يحسم مصير نجمه

ذكر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين الذي يعمل في منصة ليبرتاد ديجيتال وإذاعة إيس راديو بأن ريال مدريد مصير نجمه إبراهيم دياز بالبقاء في صفوفه وعدن رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال فالنتين عبر صفحته الرسمية على موق ع التواصل الإجتماعي تويتر : "كان هناك البعض من التساؤلات حول مستقبل دياز لكن النادي أخبره بأنه سيبقى. هي خطوة مثيرة بعد إصابة أسينسيو وخبر سيء للكثير من الأندية التي كانت راغبة في استعارة اللاعب هذا الصيف".



ويعتبر دياز البالغ من العمر 19 عامًا خيارا جيدا للملكي لتعويض غياب أسينسيو الطويل والذي سيتنافس مع لاعبين آخرين على رأسهم لوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور ورودرجو جويس وتاكيفوسا كوبو من أجل سد ثغرة الجناح الأيمن في هجوم الفريق في الموسم المقبل.



