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ترامب: لا مشكلة لدى مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:17 ص
ترامب: لا مشكلة لدى مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه، ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.

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