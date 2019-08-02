النجم المصري العالمي مينا مسعود يؤكد حضوره مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

أكد النجم المصري العالمي مينا مسعود، مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتي 27 سبتمبر2019، خلال مقطع فيديو صرح خلاله مسعود، الحضور إلي مصر ليحل ضيفا علي الدورة الثالثة للمهرجان.





وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.





يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. و لعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".



