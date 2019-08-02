الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب 15 محافظة في هذا الموعد

"استقرار شديد وواضح في حالة المناخ"، هكذا علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الأيام الجارية.





وعن الطقس في شهر أغسطس 2019، قال إن نسبة الرطوبة تتزايد خاصة على شمال البلاد، وعلى السواحل الشمالية تصل إلى 60%، والقاهرة والوجه البحري 80%.





والارتفاع الشديد في نسب الرطوبة يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومحافظات وجه قبلي ومدن القناة، وعلى قائدي السيارات توخي الحذر من الظاهرة الخطيرة في الصباح "الشبورة"، وضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور- وفقًا لما قاله شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس.





وتشهد الأجواء في الشواطئ حالة من الاستقرار ومهيأة تمامًا للمصطافين، فضلًا عن أن الأنشطة البحرية معتدلة تمامًا في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.





حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات بتوخي الحذر في الساعات الباكرة من صباح اليوم، فضلًا عن اجتناب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وعدم التعرض لها بشكل مباشر خلال هذا الوقت، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللمصطافين اجتناب أوقات الظهيرة وعدم التوجه للشواطئ لعدم تعرض الجسم لأشعة الشمس بشكل مباشر مما يؤدي إلى الإصابة بـ"ضربة شمس".





كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 24 31

السلوم 22 33

سيوة 25 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 38

السويس 24 37

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 28 35

كاترين 19 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 28 41

مرسى علم 28 39

الفيوم 24 39

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 24 41

سوهاج 26 41

قنا 26 42

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

أبوسمبل 25 42

الوادي الجديد 24 44

شلاتين 29 37

أبو رماد 27 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34



