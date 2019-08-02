سعد سمير يكشف موعد عودته للأهلي
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:36 ص
ريهام عبد المحسن
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كشف سعد سمير نجم الأهلي بأنه سيعود للتدريبات عقب شفاؤه من إصابته بعد 3 أسابيع.
وأضاف :"محمد يوسف كان دور كبير في الفوز بالدوري وتحمل ضغوط كبيرة طوال الموسم".
واختتم سمير تصريحاته قائلاً :"انتقال محمود تريزيجيه لاستون فيلا خطوة مهمة في مشواره الكروي".
وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"خضت آخر مرحلة من العلاج الطبيعي وساشارك في التدريبات بعد 3 أسابيع".
وأضاف :"محمد يوسف كان دور كبير في الفوز بالدوري وتحمل ضغوط كبيرة طوال الموسم".
واختتم سمير تصريحاته قائلاً :"انتقال محمود تريزيجيه لاستون فيلا خطوة مهمة في مشواره الكروي".
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