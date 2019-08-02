سعد سمير يكشف موعد عودته للأهلي





وقال سمير في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"خضت آخر مرحلة من العلاج الطبيعي وساشارك في التدريبات بعد 3 أسابيع".



وأضاف :"محمد يوسف كان دور كبير في الفوز بالدوري وتحمل ضغوط كبيرة طوال الموسم".



واختتم سمير تصريحاته قائلاً :"انتقال محمود تريزيجيه لاستون فيلا خطوة مهمة في مشواره الكروي".

كشف سعد سمير نجم الأهلي بأنه سيعود للتدريبات عقب شفاؤه من إصابته بعد 3 أسابيع.