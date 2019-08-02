هشام عباس يشعل أجواء حفله في بورتو مطروح (صور)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:21 ص
سارة إبراهيم
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أحيا النجم هشام عباس، أمس، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى بورتو مطروح، بحضور جمهور كثيف من جميع أرجاء المحافظة، للاحتفال بعودة نجمهم المفضل إلى إحياء الحفلات، حيث قدم وجبة غنائية دسمة استمرت مدة ساعتين متواصلتين.
بدأ "عباس" الحفل فى الساعة الحادية عشر مساءً، على أنغام أغنية "نارى نارين" التي أشعلت حماس الحضور منذ البداية، ثم وجه كلمة للحضور أعرب خلالها عن سعادته بتواجده بالحفل.
وغنى عباس، عددًا كبيرًا من أغنياته التي تفاعل معاها الجمهور، وفى نهاية الحفل قدم الشكر لمنظمة الحفل شركة أبروش نرمين سيف ومجموعة عامر جروب.
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