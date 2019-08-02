أفشة يتحدث عن رغبة والده باللعب للأهلي وموقف عمه الزملكاوي

أكد محمد مجدي قفشة، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عائلته وأهل قريته سعداء للغاية بانضمامه للقلعة الحمراء.





وقال قفشه، خلال استضافته ببرنامج "سهرة مع" والذي يقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي : "سعيد للغاية عندما رأيت فرحة عائلتي وأهل قريتي، بعد إنضمامي للنادي الأهلي".



