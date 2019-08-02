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أفشة يتحدث عن رغبة والده باللعب للأهلي وموقف عمه الزملكاوي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:30 ص
أفشة يتحدث عن رغبة والده باللعب للأهلي وموقف عمه الزملكاوي
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محمد الصو
 
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أكد محمد مجدي قفشة، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عائلته وأهل قريته سعداء للغاية بانضمامه للقلعة الحمراء.


وقال قفشه، خلال استضافته ببرنامج "سهرة مع" والذي يقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي : "سعيد للغاية عندما رأيت فرحة عائلتي وأهل قريتي، بعد إنضمامي للنادي الأهلي".


وأضاف :"عمي من مشجعي نادي الزمالك، ولكنه أكد لي أنه سيتخلى عن تشجيع القلعة البيضاء وسيشجع النادي الأهلي".


وأختتم :"أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وعلى قدر مسئولية جماهير القلعة الحمراء".

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