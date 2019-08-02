إحباط هجوم كبير للقاعدة جنوب اليمن

اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.





وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الاباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.





وأكدت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.



