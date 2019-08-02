ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط هجوم كبير للقاعدة جنوب اليمن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:28 ص
إحباط هجوم كبير للقاعدة جنوب اليمن
قوات الحزام الأمني
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الاباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.

وأكدت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

كانت قوات الحزام الأمني في اليمن قد تعرضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم