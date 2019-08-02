شاهد.. التلفزيون المصري يحقق أمنية دهب غريب إحدى بطلات فيلم "بطل كل يوم"



وظهرت "دهب غريب"، في الفيلم تروي مشوار كفاحها، وكيف تعلمت الإعلام، إلا أنها لم تجد فرصة للعمل فيه وعملت على عربة أكل لكي تعول أسرتها، وقد تم تكريمها من المؤتمر الوطني للشباب.



ومنح التلفزيون المصري الفرصة لـ"غريب"، لكي تقدم أحدى فقرات برنامج "مصر النهاردة"، إلى جوار الإعلامية ريهام الديب، على القناة الأولى بالتلفزيون.









حقق التلفزيون المصري، أمنية الفتاة المصرية دهب غريب، التي ظهرت في فيلم "بطل كل يوم"، والذي أذيع خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب.