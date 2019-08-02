ماركا تكشف عن سر تمسك زيدان بضم بوجبا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أسباب إصرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على مسألة التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لقيادة خط وسط النادي الملكي بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





وقالت الصحيفة الفرنسية أن بوجبا يتفوق على ثلاثي خط وسط الريال؛ لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو من الناحيتين الهجومية والدفاعية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي الذي يعتبره البعض أحد أفضل لاعبين مركزه في العالم، وريال مدريد يعاني من مشكلة في وسط الملعب واتضح ذلك خلال المباريات الودية في الكأس الدولية للأبطال وكأس أودي.





كما أفادت الصحيفة عبر تقريرها أن بوجبا يتفوق بالأرقام على ثلاثي وسط ريال مدريد، خاصة خلال الموسم الأخير حيث لم يرتقي أحد من ثلاثي وسط ريال مدريد إلى أرقامه.





مقارنة بين بوجبا وثلاثي وسط الريال:





تؤكد الأرقام والإحصائيات والتي لا تكذب مطلقاً تفوق الفرنسي بول بوجبا حيث سجل بول 16 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة، وذلك في 47 مباراة مع الشياطين الحمر.





بينما أحرز الكرواتي مودريتش 4 أهـداف وصنع 8 تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة، ولعب كاسيميرو 43 مباراة سجل خلالها 4 أهداف ولم يُمرر أيّ تمريرة حاسمة، وكروس أحرز هدفاً واحداً وصنع 6 أهـداف.